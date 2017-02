EDITORIAL: ‘Due process’ sa ipinasarang mga minahan

Basta ‘due process’ ang isinulong, tama ‘yan! Walang masama d’yan. Lahat ng bagay, lalo na ang mga mabibigat na desisyon at polisiya na marami ang masasagasaan, dapat talaga na dumaan sa ‘due process’.

Ito ang inilatag na dahilan ni Pangulong Digong Duterte para ipreno muna ang implimentasyon ng pasya ni Environment Sec. Gina Lopez na ipasara ang 23 mining operations sa bansa. Full support naman sa Pangulo ang buong gabinete.

Welcome na welcome din kay Sec. Lopez ang pasya ng Pangulo at mga kasama sa official family ng administrasyong Duterte.

Kahit ang mga maka-kalikasang grupo ay kumpiyansa na kahit idaan sa ‘due process’ ang ginawang pagpapasara sa 23 minahan na lumabag sa umiiral na mga regulasyon at batas ay makakalusot ito dahil hindi naman daw malasado o bara-bara ang ginawang pananaliksik at pag-iimbestiga ng binuong audit team ni Sec. Lopez.

Tama rin naman talaga na ma-review rin ang desisyon at mabigyan ng ‘due process’ ang mga pinapasarang minahan. Kapag sinabing ‘due process’ bibigyan sila ng pagkakataon na sagutin ang mga paratang o alegasyon at ipaliwanag ang kanilang panig.

Kung nagagawa ito ng Pangulo at ng kanyang mga cabinet men na bigyan ng pagkakataon na magpaliwanag ang mga ipinasasarang minahan, bakit hindi ito kayang gawin sa mga napapagbintangang adik o pusher?

Simple lang. Kapag may bintang, kailangang pagpaliwanagin ang sangkot. Pakinggan ang kanyang panig. Bigyan s’ya ng pagkakataong idepensa ang kanyang sarili sa paraang kinikilala ng batas.

Itong sinasabing “panlalaban” daw ng mga napapatay na drug personalities sa mga operasyon ng pulis hindi ito ang pagdepensa sa sarili na hinahanap sa katagang ‘due process’.

Hindi naman “wild wild west” ang Pilipinas para sabihing idinadaan lahat sa putok ng baril. Hindi batas ang baril. Hindi batas ang paggamit ng puwersa.

Ang tanong nga ng marami: ngayon pa ba magtatapang-tapangan ang mga drug personalities e kaliwa’t kanan na ang bumubulagta? Tapos ang ibang bumulagta ay nagsisuko na pala at pumirma na ng pangakong magtitino na at itatakwil na ang bisyo dahil nga mahal nila ang kanilang buhay. Pero bumulagta pa rin at ang sabi ‘nanlaban’ daw.

Kapag sinabing ‘due process’, hinuhuli nang buhay ang mga ito. Kakasuhan sa korte at doon nila idedepensa ang kanilang sarili, hindi sa pakikipagbarilan.