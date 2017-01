EDITORIAL: Bilyun-bilyong pork? Wow!

Tweet on Twitter

Share on Facebook

May katwirang mangantyaw si Sen. Ping Lacson sa ­slogan ng Duterte administration na “change is coming” ­dahil talagang may pagbabago.

Bumalik ang ‘pork’ ng mga kongresista at senador na inalis noon ni dating Pangulong Noynoy Aquino.

Sa kwento ni Sen. Lacson, sa bibig daw mismo ng mga nagla-lobby sa kanyang mga ­kongresista na “buti pa nga kami tig-P1.5 ­bilyon lang ang projects eh ‘yung ibang kasama tig-P5 bilyon.”

Huling-huli sa bibig!

Bakit noon, nakaraos naman at marami ring proyektong ­nagawa ang administrasyong PNoy ­kahit inalis sa mga mambabatas ang mga proyekto na idinaan sa pork barrel fund?

Unang-una kasi, sinabi na ng Korte Suprema na unconstitutional ang pork barrel, bakit meron ulit nito?

Ang masakit pa, ibinuking ni Sen. Lacson na hinugot sa calamity fund ang ‘pork’ ng mga kongresista. Matindi kasi ang pagharang noon ng Senado, una na nga rito ay si Sen. Lacson, sa napakalaking pondong inilaan sa Department of Public Works and Highways (DPWH). Nasilip dito ang mga ikinargang ‘pork’ ng mga kongresista.

Walong bilyong piso iyon na naka-channel daw sa mga Mindanao congressmen.

Hindi nakalusot kay Sen. Lacson at talagang ­tinanggal ‘yung P8 bilyon para ilipat sa Commission on Higher ­Education (CHED) para mapondohan ang libreng paaral sa mga state universities and ­colleges (SUCs).

Ngayon, nang himayin ‘yung 2017 General Appropriations Act (GAA) na pinirmahan ni ­Pangulong Digong Duterte, ayos naman ang lipat-pondo na ginawa ng Senado mula sa DPWH patu­ngong CHED, pero naremedyuhan na ­maibalik ang ‘pork’ ng mga kongresista. Hinugot naman daw ito sa calamity fund.





Talaga namang nakakakilabot ang paglalaway sa pera ng mga kongresista na kinukunsinti at pinapaboran ng Malacañang. Kung walang pagkunsinti ng palasyo, bakit sa pirmadong national budget ay tinapyasan ang calamity fund para pondohan ang ‘pet projects’ ng mga kongresista?

Hindi katanggap-tanggap ang ganitong hokus-pokus sa pondo ng gobyerno. Taxpayers’ money ito kaya may sey ang bawat mamamayan na binubuwisan.

Bawal ang ‘pork’! Wala dapat ganito kalalaking pondo ang mga mambabatas, kongresista man o senador!