EDITORIAL: Balik-realidad na!

Mismong ang mga opisyal na ng kasalukuyang ­admi­nistrasyon ang umaamin na may mga naipangako­ noong panahon ng kampanya na hindi kayang tuparin. ­Malayo sa ­realidad, ika nga.

Magandang simula ito para manumbalik sa normal ang sitwasyon sa bansa. Tama na ang pagpapaasa sa tao. Tama na ang pagbibigay sa kanila ng pekeng pag-asa o suntok sa buwan na ­pangako. Sana lang ay ­simulan mismo ni Pangulong Digong Duterte ang pagtapak sa realidad.

Nakapuwesto na ang kanyang administrasyon. Itong kuwento na mayroong nagpaplano na patalsikin siya o aagawin sa kanya ang pamumuno ay tila hindi natutukuran ng malinaw na detalye.

Kaya sana naman, ibigay na sa tao ang pamamahala na nararapat sa kanilang tiwala at suporta. Hanggang ngayon,­ bagama’t dumadausdos ang popularidad ng Pangulo, ­ma­laking porsyento pa rin ng sambayanan ang malaki ang paniniwalang maayos na pamumunuan at ititimon ni Pangulong Digong ang Pilipinas.

Kongretong mga plano, programa at aksyon. Klaro at ‘firm’ na mga polisiya. Hindi iyong sinabi ngayon, bukas-makalawa ay babawiin at sasabihing ‘joke lang’.

Hindi na kailangan ang propaganda at matatapang na ­salita. Tapos na ang Pilipinas sa panahong iyan. Sa kam­panya lang dapat ginagawa ‘yan pero oras na makapuwesto na, ­siguruhing mabibigyan ng katuparan ang bawat ­pangako noong kampanya.

Nakakalungkot lang talaga na marami-rami na sa mga pangako ng Duterte campaign ang napako. Una na ay itong “3 to 6 months” na pagbura­ sa illegal drugs sa bansa. Kita naman na hindi ito nangyari. Habang ibinibida nila na napa­pagtagumpayan na ang giyera ay sinasabi naman ng Pangulo na gumagalaw pa ang drug money sa ‘terror scare’ na ang tinutukoy ay ang mangilan-ngilang bombings.

Etong pangako sa mga lolo’t lola na P2,000 SSS pension hike, isang napakalaking ampaw pala. Bumalik din sila sa katwiran noon ni PNoy na hindi talaga kakayanin ng pondo ng SSS dahil matutuyo ito.

‘Yung ‘endo’ na tatapusin daw. Napakatapang na pananalita noong kampanya pero hanggang ngayon ay pangako pa rin.

Ang pangakong pagsosoli ng coco levy fund sa mga magniniyog, ni hindi na nababanggit ngayon.





Kawawa lang ang mga botante na “asang-asa” sa mga pangakong ito sa Duterte campaign.

At itong bangungot na trapik, hindi pa rin nararamdaman ang pangakong solusyon. Ang MRT at LRT, tumitirik pa rin.

Lahat ito ay ipinangakong maisasaayos.