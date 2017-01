EDITORIAL: I-audit dapat pati mga biyahe

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Si Philippine Charge d’Affaires Patrick Chuasoto sa Washington D.C. ang opisyal na kakatawan kay Pangulong­ Digong Duterte sa inagurasyon ng bagong halal na US leader­ na si President-elect Donald Trump sa Enero 21.

Hindi na raw siya, sabi ni Presidential Communications Office (PCO) Sec. Martin Andanar, at si National Security Adviser Hermogenes Esperon Jr. Pero lumipad pa rin kahapon ang dalawa pa-Amerika. May side meetings daw kasi sila roon.

Kung si Sec. Esperon, mahirap itong kuwestyunin dahil talaga naman kadalasan ay hindi pwedeng ­bulatlatin sa publiko ang mga lakad nito. National­ security adviser ang hawak nitong posisyon na ta­laga namang isang maselang ­posisyon.

Pero itong puwesto na “presidential communications office” ano bang napakahalagang misyon nito sa US at talagang kailangan niyang dumalo­ sa inagurasyon ng ­halal na pangulo nito?

Side meetings? Sino ba ang ka-meeting ni Andanar? E sa totoo lang, magse-setup pa lang ng kanyang bagong gabinete ang uupong US president, sino naman ang kakausap sa mga foreign dignitaries sa opisyal na kapasidad gayong uupo pa nga lang ang bagong lider nila?

May sinasabi pa si Sec. Andanar na ire-report nila nang direkta kay Pangulong Duterte ang resulta ng kanilang pakikipagpulong.

Hindi ba’t lalong nakakaintriga itong US trip na ito ni Andanar. Siguradong gastos ito ng gobyerno pero bakit hindi ilatag nang maayos sa taum­bayan kung bakit siya pupunta sa US gayong may kakatawan na kay PDU30 sa mismong inagurasyon.

Tama lang na ang Charge d’Affaires bagama’t ang pinaka-akmang kinatawan sana ay si Vice President Leni Robredo dahil ito talaga ang isa sa pangunahing tungkulin ng pangalawang pangulo, ang katawanin ang ‘head of state’ sa mga okasyon at imbitasyon sa labas ng bansa. Nagka­taon lang na iniitsa-puwera na siya ng administrasyong Duterte na hindi rin maganda sa pakiramdam ng milyun-­milyong botanteng nagluklok kay Robredo sa posisyon.

Ngayon, mabalik pa rin dito sa US trip ni Andanar, maganda yatang umpisahan na ngayon pa lamang ang pagbusisi sa lahat ng biyahe ng mga nakaupo.

May obligasyon ang gobyerno na idetalye ang mga ­biyaheng ito dahil pera ng mga taxpayers ang ginagastos sa mga ito.