EDITORIAL: Ano ang nangyari sa anti-crime/corruption?

Marami ang nasorpresa kahapon sa hanay ng mga karaniwang tao na ang isa sa nagsampa ng kaso laban kay Sen. Leila de Lima ay ang Volunteers Against Crime and Corruption (VACC).

Kitang-kita ang kunot sa noo ng ilang bystanders at drivers na nanonood sa TV sa isang tricycle terminal sa Bulacan habang ini-interview sa telebisyon si Atty. Ferdinand Topacio na abogado ng VACC.

Sabi pa ng isang tsuper, “Ano ba ‘yung VACC?” Sagot naman ng isa, “Ayun o ­nakasulat sa baba, Volunteers Against Crime and Corruption.”

“E bakit ayaw nila kay De Lima? ‘Di ba si De Lima ‘yung nag-iimbestiga sa mga patayan sa droga?”

Napakasimple ng tanong ng mga ordinaryong tao. Bakit magkalaban ngayon ‘yung dapat ay magkakampi sa paglaban sa nangyayaring patayan. Naging mainit ang dugo ni Pangulong Digong Duterte kay Sen. De Lima nang buksan nito sa ­Senado ang noo’y tumataas pa lamang na bilang ng mga napapatay sa ‘war on drugs’ ng Duterte administration.

Tinanggal si De Lima sa pinamumunuang Senate committee on justice and human rights at ipinalit si Sen. Richard ­Gordon para masigurong wala sa kapangyarihan ng senadora ang pag-iimbestiga sa extrajudicial killings (EJK).

Krimen ang pagpatay, lalo na kung walang due process. Pinagbibintangan pa lamang na drug user o pusher ang mga ­bumubulagta sa kalsada. Walang karapatan ang sinuman na maggawad ng ganitong parusa kaninuman. Unang-una, wala pang hatol ng korte ang mga pinapaslang. Pangalawa, wala pang parusang kamatayan sa bansa kaya hindi sila dapat pinapatay.

Hindi ba ito dapat ang ipinaglalaban ng VACC? Hindi ba sila dapat ang maingay na maingay na pumapalag bilang boses nang mahigit 7,000-kataong napatay simula nang maluklok ang gobyernong Duterte gamit ang ‘war on drugs’ na polisiya nito?

Bakit iyong senadora na lumalaban para sa mga biktima ng EJK ang kanilang kinakasuhan?

Isa pa, anti-corruption din sila sabi ng kanilang pangalan. Bakit wala silang imik nang ilibing bilang bayani ang ­yumaong diktador na binawian ng bilyong nakaw na yaman? Bakit tahimik ang VACC nang palayain si dating Pangulong Gloria ­Macapagal-Arroyo na kinasuhan ng plunder? Bakit pumiyok-dili ang VACC sa pag-aabogado ng Solicitor General ng gobyernong Duterte kay pork scam queen Janet Lim-Napoles?





Pero kay Sen. Leila de Lima, gayon na lang ang galit nila at handa silang gawin ang lahat para ipakulong ito!