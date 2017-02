E-vehicle charging stations, itinulak ng DOE

Dahil sa pagdami ng electric vehicle (e-vehicle) sa bansa, nagpasya si Department of Energy (DOE) Sec. Alfonso Cusi na magtalaga ng technical working group na manghihikayat sa mga gasolinahan na kung maaari ay magsilbi rin ang mga ito na charging stations para sa mga e-vehicles.

Ayon kay Cusi, nag­lipana ang mga e-vehicles sa ating bansa kaya naman pinaaalalahanan nito ang ilang departamento ng nasabing ahensya, kabilang dito ang Oil Industry Management Bureau at Energy Utilization Management Bureau na bumuo ng polisiya na magpapanatili ng balance sa umuunlad na paraan ng transportasyon.

Sa ilalim ng Rules and Regulation of Republic Act 8479 ng “Downstream Oil Industry Deregulation of 1998” ang nasabing ahensya ay may kaukulang responsibilidad upang mapanatili ang balanse ng pagpapatupad ng mga bagong pasilidad, at ang mga polisiya na ito ay nararapat lamang na sumang-ayon sa mga naunang national and international standards.