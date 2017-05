Duterte yumuko sa Amerika

Mistulang pagyuko sa Estados Unidos ang pagpayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na ituloy ang Balikatan exercises sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines (AFP) at United State Armed Forces.

Ganito inilarawan ng militanteng grupo sa Mababang Kapulungan ng Kongreso ang pagsisimula ng Balikatan exercise ng US at Amerika sa ilalim ng Duterte administration.

“In allowing the war games to proceed, Duterte is bending backwards to accede to the demands of the pro-US sections of the Philippine military,” ayon kay Bayan Muna party-list Rep. Carlos Zarate.

Si Duterte ay naging pangunahing kritiko ng Estados Unidos dahil sa pakikiaalam ng Amerika sa kampanyang war on drugs ng pamahalaan.

Lantaran din ang nakikipagmabutihan ng Duterte administration sa gobyerno ng China na kilalang karibal ng Amerikano sa Asia Pacific region.

Wala umanong pinagkaiba ang dalawang nabanggit na bagay (maritime at humanitarian exercises) dahil parehong nagsusulong ito ng plano ng Amerika na kontrolin ang rehiyon.

Maliban dito, nais din umanong kaladkarin ng Amerika ang Pilipinas sa kanillang misyon laban sa China at North Korea.