Duterte, tinabla ang opening ng Forum sa Beijing

Hindi dumalo si Pangulong Rodrigo Duterte sa opening ceremony ng Belt and Road Forum o BRF sa Beijing, China.

Ang pagdalo sa BRF ang pakay ni Pangulong Duterte sa China at pagkakataon na makausap ang pangulo ng China na si Xi Jinping at iba pang lider na delegado sa dalawang araw na forum.

Wala pang paliwanag ang Malakanyang (As of posting time) kung bakit hindi sumipot ang Pangulo sa pagbubukas ng aktibidad.

Tanging si Duterte ang ‘no show’ sa forum, habang mainit ang pagdalo ng mga top leaders ng iba’t ibang bansa na delagado sa 2-day forum.

Present sa opening ng BRF si Russian President Vladimir Putin na nagpahayag ng pagnanais na patatagin ang Eurasian Economic Union.

Pinangunahan ni Chinese President Xi ang opening ceremony at nangako sa mga delegado na ibabahagi ng China ang ilang karanasan at kasanayan sa practices of development.

Sa kabila nito, sinabi ni Xi na walang intensyon ang China na makialam sa internal affairs o panloob na polisiya o ugnayan ng ibang bansa.