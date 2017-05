Duterte hindi pipirma ng alyansa sa China

Hindi ikokompromiso ni Pangulong Rodrigo Duterte ang ipinaglalabang mga isla sa West Philippine Sea sa kanyang pagdalo sa “Belt and Road Forum” sa China.

“We are not signing an alliance or treaty here. We are participating in a forum,” paglilinaw ni Philippine Ambassador to China Chito Sta. Romana sa ginanap na press briefing sa Beijing.

Si Pangulong Duterte ay darating ng China bukas, Linggo, May 14 para sa dalawang araw na official visit at dadalo sa forum.

Kasama ng Pangulo sa China ang kanyang economic managers.

Iginiit pa ni Ambassador Sta. Romana na ang Pangulo at kanyang team ay maninindigan para sa national interest sa ilalim ng isinusulong na independent foreign policy sa usapin ng paglikha ng mga kasunduan sa pagitan ng China.

“Where there are areas of convergence, we will proceed,” ayon pa kay Sta. Romana.

Sinabi rin ng opisyal na isasantabi muna sa naturang forum ang sigalot ng China at Pilipinas sa territorial dispute.

“If you put the disputes in the front and center of bilateral relations and say you have to resolve this first before you can have trade and cultural links, the relations will be frozen,” wika ni Sta. Romana.