Duterte gov’t ‘very good’ pa rin — survey

By Aries Cano

Nananatiling very good ang satisfaction rating ng administrasyong Duterte sa fourth quarter survey ng 2016 ng Social Weather Station (SWS) na inilabas kahapon.

Bagama’t kinlasipikang “very good” ay nabawasan ng limang puntos ang satisfaction rating ng Duterte administration kumpara sa nakaraang survey.

Sa kasalukuyang survey ng Duterte admin ay nakapagtala ito ng +61 satisfaction rating, bumagsak ng limang puntos mula sa dating +66 noong third quarter survey.

Ayon sa SWS sa 1,500 adults na sinurvey, 73% ang satisfied sa national government, 12% ang hindi satisfied at 15% ang undecided.

Isinagawa ang survey noong Disyembre 3-6 na may sampling error margins na +3 points sa national percentages, +4 sa “Balance Luzon” at +6 points sa Metro Manila, Visayas at Mindanao.

Lumabas rin sa survey na bumagsak ng pitong puntos ang suporta ng masa o Class D sa administrasyong Duterte at naging +61.

Nananatili namang excellent ang satisfaction rating ng Mindanao sa iskor na +78 habang very good sa Visayas, +58.

Sa Balance Luzon ay napanatili ng Duterte admin ang very good rating sa markang +56 at very good sa Metro Manila sa iskor na +53.