Durugista na lang ang bibitayin

Sa hinaba-haba ng debate hinggil sa re-imposition ng parusang kamatayan sa bansa, isang kaso na lamang ang pasok sa heinous crime na papatawan ng bitay at ito ay ang drug-related cases.

Ito ang kinumpirma ni House justice committee chairman Reynaldo Umali matapos muling mag-caucus ang mga mambabatas bago isalang sa botohan para sa ikalawang pagbasa ng nasabing panukala.

“We agreed that ‘yung bill will be limited to drug-related heinous crimes,” ani Umali kaya tanggal na umano ang plunder case, treason at rape with homicide na unang inaprubahan sa plenaryo ng Kamara noong nakaraang linggo.

“And at the end of the day, nu’ng ni-limit dun sa drug-related heinous crimes, parang bumilis at gumaan na ang ibang medyo meron pa silang misgivings on other crimes,” ani Umali.