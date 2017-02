Dumlao suspek na sa pagpatay kay Jee

Kabilang na sa mga res­pondent sa kasong pagdukot at pagpatay sa negosyanteng si Jee Ick-Joo si Police Suprt. Raphael Dumlao matapos siyang isama bilang res­pondent sa kaso ng Department of Justice (DOJ).

Si Dumlao, ang tumatayong team leader ng binuwag na PNP-Anti-Illegal Drugs Group na res­ponsible sa operasyon ng pagkidnap at pagpatay kay Jee.

Base rin umano ito sa ipinalabas na mga subpoena ni Senior Assistant State Prosecutor Juan Ped­ro Naverra na hahawak ng reinvestigation na iniutos ng Angeles City Regional Trial Court Branch 58.

Bukod kay Dumlao, pinangalanan na ring res­pondent sa kasong kidnapping for ransom at serious illegal detention si Jerry Omlang, isang striker sa National Bureau of Investigation (NBI) na umaming kinausap ni SPO3 Ricky Sta. Isabel para isakatuparan ang ope­rasyon kay Jee.

Kasama rin sa reklamo ang dating pulis na si Gerardo Santiago na may-ari ng Gream Funeral Parlor na pinagdalhan sa bangkay ni Jee; gayundin si Christopher A­lan Gruenberg na may-ari ng kotse na kasama umano sa convoy nang dukutin si Jee sa Angeles City.