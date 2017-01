DUMAMI ANG GUTOM! — SWS

Dumami pa ang bilang ng mga nagugutom na Pinoy sa huling bahagi ng 2016, ayon sa pinakahuling survey na isinagawa ng Social Weather Station (SWS).

Alinsunod sa fourth quarter survey ng SWS, nasa 13.9% o katumbas ng 3.1 milyong pamilya ang nakaranas ng gutom sa nasabing panahon. Mas mataas ito kung ikukumpara sa third quarter survey noong 2016 na nasa 10.6 porsiyento o 2.4 milyong pamilya.

“The hunger rate is the sum of 10.9% (2.5 million families) of respondents who said they experienced “moderate hunger” or those who said they were hungry “only once” or “a few times” during the period,” ayon sa survey.

Tatlong porsiyento o katumbas ng 673,000 pamilya naman ang sumagot nang nakaranas sila ng “severe hunger”, na ang ibig sabihin ay mas madalas o maraming beses silang nakaranas ng gutom sa loob ng nakalipas na tatlong buwan.

Sa usapin naman ng geographic areas, 13.0% ng respondents sa Metro Manila o katumbas ng 399,000 pamilya ang nagsabing talagang nagutom sila, mas mataas kung ikukumpara sa 7.3% o 225,000 mag-anak noong Setyembre na naghatid para sa yearly average na 12.8% kumpara sa 16.6% noong 2015.

Lumobo rin ang gutom sa “Balance Luzon” sa 15% o katumbas ng 1.5 milyong pamilya mula sa dating 11.7% noong Setyembre dahilan para maitala ang 2016 average sa 13.6% mula sa dating 12.4% noong 2015.

Sa Visayas naman ay umakyat sa 3.7 points at naging 16.7% o 724,000 pamilya mula sa dating 13% ng 565,000 pamilya noong Setyembre kaya naitala sa 13.9% ang da­ting 10.8% na kagutuman noong 2015.

Sa Mindanao ay umakyat sa 1.7% ang kagutuman o katumbas ng 10% ng 515,000 pamilya mula sa dating 8.3% ng 429,000 pamilya noong Setyembre.

Isinagawa ang survey noong Disyembre 3-6, 2016 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa may 1,500 adults nationwide na may error margin na +2 hanggang +4 porsiyento sa quarterly national percentages.

Bilang reaksyon, sinabi ni presidential spokesperson Ernesto Abella sa isang press briefing kahapon sa Malacañang na magsisilbing ‘reminder’ sa gobyernong Duterte ang nakalap na impormasyon sa natu­rang survey para kumayod pa nang doble upang mapaliit ang bilang ng mga nagugutom na Pinoy.





Samantala, inirekomenda naman ni Kidapawan Bishop Jose Collin Bagaforo na tutukan ng gobyerno at gastusan ang infras­tructure project upang makalikha ng mga trabaho na pagkukunan ng gastos ng mga pamil­yang Pinoy.

Gayundin, dapat umanong iprayoridad ang eksportasyon ng mga produktong pang-agrikultura upang maiangat ang kalaga­yan ng malaking bahagi ng populasyon na nasa sektor na ito.