Drug war ni Duterte, bigo! — Militante

Magkukulay itim ngayon ang harap ng national headquarters ng Philippine National Police (PNP) sa Camp Crame dahil sa ikakasang #BlackFriday protest ng mga militante para tuligsain ang lumalalang impunity at matinding corruption sa hanay ng pambansang pulisya.

Ayon sa grupong Bagong Alyansang Ma­kabayan (Bayan), bukod sa pagtuligsa sa anti-drug war ng pamahalaan, pa­kay rin ng kanilang pagkilos ang pagpapakita ng ngitngit sa pang-aabuso ng mga pulis sa kanilang kapangyarihan.

Magtitipun-tipon ang mga militante sa harap ng Camp Crame (EDSA gate) bandang alas-10:00 ng umaga at magkakaroon ng programa para isa-isahin ang mga isyung dapat pagbayaran ng PNP.

“The Philippine National Police has gone on a killing rampage that has exposed the rottenness and corruption of the institutions,” ani Renato Reyes, secretary general ng Bayan.

Nais rin umanong iparating ng grupo kay Pa­ngulong Rodrigo Duterte na unti-unti nang buma­bagsak ang anti-drug war ng pamahalaan dahil sa pang-aabuso at sobrang kapangyarihan na ibinibigay ng gobyerno sa PNP.