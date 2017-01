DRUG MONEY SA BOMBINGS

Inilatag ni Pangulong Rodrigo Duterte ang posibilidad na drug money ang nasa likod ng ilang bombings at maliliit na mala-tero­rismong atake sa bansa.

Sa isang one-on-one interview ng himpilan ng TV network na GMA 7, tinawag nitong isang seryosong problema ang posibleng pagpopondo diumano ng illegal drug syndicates sa paghahasik ng karahasan sa bansa.

“…we have a serious problem because we believe now na itong bago, there are pocket of troubles all over the country, nasaan sila. And they’re fueling the terrorism sa drugs,” anang Pangulo.

Ang koneksyon ng sindikato ng iligal na droga at terorismo ay natuklasan, ayon kay Pa­ngulong Duterte, matapos ang isinagawang raid kamakailan sa Mindanao.

“Iyong nakuha na­ming kampo, there was this big laboratory. May laboratory talaga sa droga and it was a camp. That’s why I ordered a full-scale operation there because we cannot keep on losing territories there,” paghahayag ng Pangulo sa pa­nayam ng GMA News TV.

Sinabi pa ng Pangulo na kinubkob ng hindi nakikilalang grupo ang munisipyo.

“Kukunin na ‘yung isang munisipyo and they occupy it for so many days. Sabi ko sa security forces, this is really unacceptable to us and we have to do something about it,” sabi pa ng Pangulo.

Pero sa social media, ilang netizens ang nagpahayag ng pangamba na tila “staged” o drawing ang ilang insidente ng karahasan, pati na ang pagkakakuha kamakailan ng bomba malapit sa US Embassy, upang ikondisyon ang isip ng tao na magulo ang sitwasyon sa bansa at kumbinsihin ang publiko na kailangang magdeklara ng Martial Law.

Ilang ulit nang itinanggi ng Malacañang ang ganitong senaryo at paulit-ulit na ring sinabi na wala ito sa radar ng administrasyong Duterte.

Gayunpaman, kamakailan ay inilutang mismo ng Pangulo ang kanyang kagustuhan na baguhin ang Saligang Batas para mawalan ng ‘sey’ o kapangyarihan ang Korte Suprema at Kongreso na barahin ang Martial Law kung sakaling kailanganin itong muli ng bansa.