Drug lord pinatatrabaho na sa NBI

Pinakikilos ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II ang National Bureau of Investigation (NBI) na pag-aralang mabuti ang kasong isasampa laban sa pinaghihinalaang drug lord na si Peter Lim.

Sinabi ni Aguirre na sa kasalukuyan ay inihahanda na ng NBI ang case build-up laban kay Lim kung saan sa oras na makumpleto ito at may ebidensya ay isasampa ang kaso sa DOJ.

“NBI ang nagha-handle niyan, actually maganda na ang case build-up diyan kay Peter Lim. I’m going to the talk to the NBI at kung maganda na, ihain na ang kaso,” sabi ng kalihim.

Kamakailan ay binanggit ni Aguirre na wala namang inilabas na shoot-to-kill order laban kay Lim ni Pangulong Rodrigo Duterte.

“Nagki-case build-up pa sila pero wala namang shoot-to-kill order. Ang sinasabi ni President Duterte palagi niyang inuulit ‘yan, arestuhin mo,” sabi nito.

Ang pangalan ni Lim ay lumabas sa pagdinig ng Senate Committee on Justice noong nakaraang buwan matapos ipakita ni Senador Antonio Trillanes IV ang litrato ni Pangulong Duterte kasama ang una sa isang kasalan.