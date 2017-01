DRAMA NI SYLVIA, NAKA-20.4% RATING!

Isang maramdaming hapon ang na-witness ng televiewers last Jan. 11 dahil sa inaabangang scene sa The Greatest Love, kung saan nakali­mutan ni Gloria (Sylvia Sanchez) kung sino ang kanyang mga anak, na nag-iwan ng marka sa isipan ng mga tao bago pa man ito umere noong Setyembre.

Sa ilalim ng direksyon nina Mervyn Brondial at Paco Sta. Maria, ang eksena ay unang ipinatikim sa isang teaser na nag-viral last year, dahil sa kakaibang tema at kahanga-hangang pag-arte ng cast nito na sina Sylvia Sanchez, Dimples Romana, Andi Eigenmann, Matt Evans at Arron Villaflor.

Talagang tinutukan ito ng buong bayan at nagtala ito ng all-time high na national TV rating na 20.4%, higit na mataas kumpara sa Sa Piling ni Nanay na nakakuha lang ng 13.1%, ayon sa datos ng Kantar Media.

Bukod sa nationwide ratings, naging mainit din ang pagtanggap ng netizens sa makapigil-hi­ningang eksena matapos manguna sa trending to­pics worldwide ang official hashtag ng palabas na #TGLTheDeepImpact na umani ng libu-libong tweets.

“Nakuha niyo ang respeto ko ‘The Greatest Love’ cast and staff. Hindi ako makaalis sa kinauupuan ko. Hindi maikukumpara ang inyong talento,” sabi ni @vivienjlx.

@MendelOfficial, “Ang ‘The Greatest Love’ ang pinakamagandang teleserye sa lahat. Hindi niyo iyan maitatanggi.”

“Kakaiba ang pag-arte ni Joshua! Lume-level sa galing ni Sylvia Sanchez at other cast,” pagbahagi ni @iKapamilya.

“Si @DimpleRomana ang Princess Punzalan ng henerasyon na ito! Sobrang galing,” pagpuri naman ni @MeshSiLog.

Samantala, tuluy-tuloy nga ang mga pagbabagong magaganap sa buhay ni Gloria ngayong alam na ng kanyang mga anak ang kanyang tunay na karamdaman.

Ang The Greatest Love ay pinamumunuan ng GMO unit na siyang naghandog ng mga dekalidad na programang tulad ng Be Careful with My Heart, Oh My G! at Ningning.





