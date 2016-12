DOLE hotline umusok sa sumbong

By Noel Abuel

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Umuusok ang telepono ng Department of Labor and Employment (DOLE) sa mga sumbong na natatanggap nito laban sa mga employers na hindi nagbibigay ng sahod at benepisyo sa mga manggagawa nito.

Sinabi ni Labor and Employment Secretary Silvestre H. Bello III na sa kasalukuyan ay nasa mahigit sa 15,222 sumbong na ang natatanggap ng DOLE Hotline 1349 mula sa mga manggagawa simu­la nang ilunsad ito noong Setyembre 6, 2016.

Inihalimbawa pa n­ito ang kaso ng dala­wang empleyado na sina Marivic Cruz, isang Information and Technology specialist, at Jae Ca­pistrano, isang administrative assistant, na tumawag sa DOLE Hotline 1349 upang isumbong ang kabiguan ng emplo­yer ng mga ito na magbayad ng overtime pay, holiday pay, at night shift differential.