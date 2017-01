DOLE-DSWD tandem vs child labor

Nagsanib ng ­puwersa ang Department of ­Labor and Employment (DOLE) at Department of Social Welfare and Development (DSWD) upang masugpo ang child labor sa bansa sa pamamagitan ng paglulunsad ng iba’t ibang programa na nag­lalayong maging child-labor-free and ­bansa sa 2025.

Sinabi ni DOLE ­Undersec. Joel Maglun­sod na inilunsad ng ahensya, katuwang ang DSWD, ang programa na temang “Makiisa para sa #1MBatangMalaya: We are one with the Children in Ending Child Labor,” na naglalayong masugpo ang child labor sa bansa at maiangat ang kamala­yan ng publiko kaugnay sa mapanganib na resultang dala ng problemang ito.

Idinagdag pa nito na kailangan ding maglun­sad ng mga komprehensibong aksyon na tutulong sa mga magulang o guardian ng mga child laborers.

Batay sa 2011 ­Survey sa kabataan ng ­Philippine Statistics ­Authority (PSA), mayroon na umanong 2.1 million child laborer sa bansa at patuloy na luma­lakas ang panawagan sa pamahalaan at non-govern­ment organizations na magkaroon ng malinaw na aksyon upang masugpo ang child labor.