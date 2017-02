DOJ walang ‘K’ sa De Lima case

Walang hurisdiksyon ang Department of Justice (DOJ) sa kaso ni Sen. Leila de Lima kundi ang Office of the Ombudsman.

Ito ang iginiit ni ABS Rep. Eugene de Vera kung saan sinabi nitong hindi dapat makialam si Justice Secretary Vitaliano Aguirre sa kaso ni De Lima lalo na sa usapin ng pagpapaaresto sa senadora.

Ipinaliwanag ni De Vera na ang kaso ni De Lima kaugnay sa alegasyon na tumanggap ng drug money mula sa mga drug lord sa New Bilibid Prison (NBP) ay nangyari noong justice secretary pa ito kaya naman ang Office of the Ombudsman ang siyang dapat na maglitis rito.

Ani De Vera, kung tapos na ang ginawang imbestigasyon ng DOJ kay De Lima at kinakitaan ito ng probable cause ay dapat ipinasa na ang kaso sa Ombudsman na siyang magsasagawa ng preliminary investigation at mag-prosecute.

Gayundin ang posisyon ni Ako Bicol partylist Rep. Alfredo Garbin, aniya, nakapagtatakang ang DOJ pa rin ang humahawak ng kaso.

Aminado si Garbin na kung susuriing mabuti ang kaso ni De Lima ay may malaking butas ito.