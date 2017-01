DOH: 53 tinamaan ng Zika

Umakyat na sa 53 ang bilang ng mga taong nagkaroon ng Zika virus sa bansa.

Ito ang kinumpirma ni Health Sec. Paulyn Ubial kung saan ang nasabing kaso ng Zika virus ay naitala noong 2016, at ang huling kasong naitala ay noong Disyembre 23.

Tinukoy ng kalihim ang age range na nagkaroon ng nasabing sakit mula 7-anyos hanggang 59-taong gulang, na may median age na 32.

Sa nasabing bilang, 65 porsiyento ang kababaihan subalit wala naman aniyang nadagdag sa bilang ng mga buntis at nanatili aniya ito sa apat.

Ang isa aniya sa mga ito na mula sa Las Piñas na nagsilang na ng isang malusog na baby boy ay walang senyales na mayroon itong microcephaly.

Bagama’t normal ang bata, patuloy pa rin itong inoobserbahan ng DOH habang hinihintay rin ang panganganak ng tatlong iba pang mga buntis.

Sa kabutihang palad ay wala pa rin umanong namo-monitor ang DOH na abnormalidad sa mga sanggol sa sinapupunan ng tatlong buntis, tulad ng microcephaly.

Sa pag-aaral ng US Centers for Disease Control and Prevention, nasa 6% ng mga sanggol na isinilang ng mga nanay na may Zika virus ay nagkakaroon ng birth defects tulad ng microcephaly o pagkakaroon ng maliit na ulo.