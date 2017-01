“Diyos ang sira ulo!” — PDU30

Muli na namang humirit ng ilang “pakagat” at panggulat na pahayag si Pangulong Rodrigo Duterte na ayon sa Presidente ay kadalasang sinasakyan ng media pero hindi naman umano dapat na sineseryoso.

Sa kauna-unahang talumpati ngayong 2017 matapos humarap kahapon ng hapon para sa mass oath-taking ng mga bagong talagang opisyal ng gobyerno na ginanap sa palasyo ng Malacañang, muling inihayag ni Pangulong Duterte na pagdating sa credential sa pag-aaral ay wala naman talaga siyang masyadong maibibida at maipagyayabang dahil hindi naman nalalayo sa palakol ang kanyang mga grado.

“Ako lang ang medyo tagilid dyan…As like as the other we go by the majority sa totoo lang tayo hanggang 77, 78 ganun, okay naman ‘yan wala akong maipagyabang kaya dinadaan ko na lang sa extrajudicial killings….hehehe…wala akong credentials na maipagyabang,” sabi ni Duterte.

Sa mga ganitong pahayag aniya ay madalas na nagpipiyesta ang media.

Inihalimbawa rin ni Pangulong Duterte at nagbalik-tanaw ito sa nauna na niyang pahayag patungkol sa pagkausap nito sa Diyos.

“Itong media…I’m coming in from Laos, it was a long haul…almost four hours pagdating namin sa Davao…may presscon, ang tinanong ba naman sa akin…tingnan mo talaga itong media oh, media…sabing ganun meron ka na bang…have you resolved the issue of not cursing, epithets and all in public hindi ka na magmura sabi ko anak ng p*ta sa lahat ba naman ng problema ng Pilipinas…sabi ko while I was flying in I was looking out of the window…dark and there was a brilliant light Jesus Christ appeared to me said you stop your cursing in public alam mo would you believe it naniwala itong mga…hindi ko talaga akalain na naniwala,” ayon pa sa Pangulo.

“Tapos sinabi ‘Duterte sinabi medyo may sira ‘yan…’ Ganun daw ako sira ulo,” sabi pa ng Pa­ngulo.

“…if it really happened and God talk to me rather than me talking to him ang sira ulo ang Diyos hindi ako. Bakit ako kausapin… basta gusto kong magbiro, magbiro ako…,” giit pa ni Duterte.