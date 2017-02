Discount at VAT exempt sa junior citizens hinirit

Hindi lamang senior citizens ang dapat na bigyan ng 20 percent discount at VAT exemption, kundi maging ang junior citizens.

Ito ngayon ang itinutulak ni Senator Grace Poe sa pamamagitan nang ini­hain nitong panukalang batas o ang Senate Bill No. 1295 na kilala bilang “Junior Citizens Act of 2017.

Sa panukala, nakapaloob ang pagbibigay ng 20-percent discount and VAT exemption sa mga ‘junior citizens” o mga kabataang may edad na 0 hangang 12 taon na kabilang sa mahihirap na pamilya.

“Ang mga benepisyong nakapaloob sa ating panukalang batas ay tiyak na makapagbibigay ng subsidiya sa mga pangangaila­ngan ng mga pamilyang mahirap. Dapat maging katuwang ng mahihirap ang gobyerno sa pagpapabuti ng kanilang estado sa buhay,” ayon sa senadora.

Partikular na tinukoy sa panukala ang 20-percent discount at VAT exemption sa gamot, bakuna at ibang medical supplies, accessories at equipment sa junior citizens na ang ang pamilya ay may annual income na hindi lalampas sa P250,000.