Disbarment case vs solon isinampa sa SC

Inihain ang kasong disbarment sa Korte Suprema laban sa isang kongresista hinggil sa umano’y paninira at pagkakalat ng kasinungalingan laban sa kanyang kinakatawang partido.

Sa complaint-affidavit na inihain ni Kabayan party­list Rep. Ron P. Salo laban kay Rep. Harry Roque, idinetalye ng una ang ilang mga paninira at alegasyon ng huli laban sa kanya.

Kasama rin sa reklamo sina Atty. Joel Butuyan na umano’y naglabas ng artikulo sa isang pahayagan at si Atty. Rommel R. Bagares, chief of staff ni Roque.

Ayon kay Salo, nagsimula itong makatanggap ng paninira sa pagsisimula ng kampanya noong May 2016 elections.

Wala umano itong nalalaman na dahilan upang siraan siya ni Roque samantalang isinama naman niya ito bilang isa sa mga nominees ng Kabayan partylist.

Giit pa ni Salo, masyado na rin umanong raging personal ang paninira ni Roque kung saan sinama nito ang isyu ng kanyang kasal na nagdulot ng emotional pain sa kanya at sa kanyang misis.

“Obviously, these lies and malicious accusations were spread by Roque just to destroy my reputation and to discredit me from the members of Kabayan Partylist,” ani Salo.