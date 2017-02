Direkta ako sa Diyos!

Bumuwelta kahapon si Philippine National Police (PNP) chief Director General Ronald ‘Bato’ dela Rosa sa mga katagang “reign of terror” ng mga obispo ng Simbahang Katolika bilang paglala­rawan sa ‘war on drugs’ ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Kasabay nito ay ipinagmalaki ng heneral na isa siyang Katoliko at direkta ang kanyang relasyon sa Diyos pero nagsisimba pa rin siya bilang respeto sa Simbahan.

Ang hiling lamang niya ay huwag naman lahatin ang masamang pagtingin o pagturing sa mga pulis.

“Reign of terror? Ano gusto nila, pabayaan na lang namin ang problema sa drugs? Ganun ang gusto nila?

You know, please tell them I can communicate with God without passing through them, ‘yung mga pari, bishops na ‘yan. I believe in God, Katoliko ako,” pahayag ni Dela Rosa sa ipinatawag nitong press conference kahapon.

“Kapag sinasabi natin na ang PNP hindi perfect, merong sindikatong pulis, bakit masabi mo ba ‘yung Church, pari mismo they are perfect? Wala silang ginagawang kalokohan?” ani Dela Rosa.