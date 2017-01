Diplomatic protest sa China, maingat! — DFA

Siniguro ni Department of Foreign Affairs (DFA) Sec. Perfecto Yasay na hindi nito ikokompromiso ang interes at karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa pakikipagkaibigan sa China.

Ito ang sinabi ng kalihim matapos na maghain ang Pilipinas ng diplomatic protest sa Chinese Embassy noong nakalipas na Disyembre laban sa inilagay na anti-aircraft at anti-missile systems sa mga ginawang artificial islands sa WPS.

Ayon kay Yasay, bagama’t hindi naman maaaring makipaggiyera sa China, hindi pwedeng palampasin ang weapon systems build up sa WPS sa panahon ng kanilang administrasyon.

Pero nilinaw nito na ang hakbang ng Pilipinas sa China ay hindi agre­sibo at hindi ­magpapalala sa tensyon.

“I just want to assure the Filipino people that when we take action at ­engaging China in this dispute, we do not want to take such aggressive, provocative action that will not solve the problem,” ani Yasay.

Magugunitang kabilang sa mga reclamation activities ng China sa WPS ay nasa loob ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas.

Kinumpirma naman ni Presidential spokesperson Ernesto Abella ang pag-isyu ng note verbale ng Pilipinas sa China kaugnay sa nasabing isyu.