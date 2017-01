DILG, full swing sa pederalismo

By Jun Tadios

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Nasa todong kampanya na ang Department of Interior and Local Go­vernment (DILG) para isulong ang information drive ukol sa federalism.

Ayon kay Usec. Emily Padilla, pinuno ng DILG Task Team on Federa­lism, punung-puno ang iskedyul ng DILG nga­yong 2017 para ikutin ang buong bansa at ipa­kalat ang impormasyon hinggil sa pederalismo at kung bakit nararapat ito sa pampulitikang kondisyon ng Pilipinas.

Bukod umano sa information drive sa pamamagitan ng anunsyo at abiso, naka-full swing din umano ang serye ng lectures, forums, orientations at symposiums ­para palawakin ang kaalaman ng publiko sa pederalismo.

Nagsagawa na rin umano sila ng capacity development at training sa mga DILG regional at provincial officials, field officers at representatives ng civil society organizations upang mapalakas ang information drive.

Bukambibig ni Pa­ngulong Rodrigo Duterte na nais niyang iwanang ­legasiya ang pagpapalit ng sistema ng gobyerno ­tungo sa federalism form of go­vernment.