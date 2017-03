BREAKING NEWS!!!: DILG, all eyes sa pagbabalik ng ‘Oplan Tokhang’

Updated: as of 2:45 pm

Tiniyak ng Department of the Interior and Local Government (DILG) na hindi na papalpak ang pagbabalik ng superbisyon ng mas intensibong drug war o ‘Oplan Tokhang’ ng Philippine National Police (PNP).

Ayon kay DILG Secretary Ismael Sueno, sasalain na nilang mabuti ang mga pulis na isasabak sa anti-illegal drug campaign.

Giit ng kalihim, lubhang nakababahala ang muling pagtaas ng hanggang 20 porsiyento ang bentahan ng droga sa bansa matapos pansamantalang suspendihin ang Oplan Tokhang dahil sa bumalot na kontrobersiya at lamat sa PNP dahil sa pagpatay at extortion sa Korean businessman na si Jee Ick Joo.

“Talagang nakababahala itong reports ng mga local executives na about 20% ang bentahan ng drugs sa kanilang mga lugar dahil walang nagbabantay and we don’t want this to happen,” ani Sueno.

Nilinaw din ng kalihim na hindi minamaliit ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kakayahan ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) at ang Armed Forces of the Philippines (AFP) sa pagpapatupad ng anti-illegal drug campaign, kundi sadyang maliit lamang umano ang resources ng dalawang organisasyon para magpatupad ng nationwide crackdown sa illegal na droga.