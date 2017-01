DILG 24/7 nakabantay sa Miss U

24/7 o halos oras-oras ang trabaho ng Department of Interior and Local Government (DILG) para matiyak ang seguridad ng 84 na kandidata ng 36th Miss Universe pageant na gaganapin dito sa Pilipinas sa Enero 30, 2017.

Si DILG Undersec. Emily Padilla ang naatasang makipagtulungan sa Department of Tourism (DOT) para sa round-the-clock na pagbabantay at site inspection sa pagdarausan ng pageant.

Ayon kay Padilla, nakipag-coordinate na rin ang DILG sa lahat ng government agencies at law enforcers para sa individual security plans at tuluy-tuloy na site inspection sa SM Mall of Asia (MOA) Arena, SMX Convention, Solaire Hotel & Casino at sa Conrad Hotel na magi­ging official house ng mga Miss Universe candidates.

Kabilang sa mga bibi­sitahin ng mga kandidata ang mga pangunahing tourist destinations ng Pilipinas tulad ng Oslob, Cebu, Davao, Vigan, Siargao Island at Donsol, Sorsogon.