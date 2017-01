‘Di solusyon ang patayan! — VP Leni

“Our democracy has no room for political intimidation or violence. Progress can always be achieved peacefully.”

Ito ang iginiit ni Vice President Leni Robredo sa kanyang talumpati sa harap ng mga estudyante sa dinaos na 17th EDSA Ortigas Consortium of Schools (EDSOR) Peace Congress. Sa kanyang mensahe, binigyan-diin ng pangalawang pangulo na hindi solusyon ang violence, partikular ang patayan, sa pagharap sa problema ng kahirapan, ang tamang paraan umano sa pamamagitan ng peaceful approach.

“Violence is the quick fix that we must prevent and condemn. Violence is a way of cutting corners, where complex problems are met with simplistic but ineffective solutions,” pahayag ng bise presidente.

Ani Robredo, maha­laga ang buhay ng kahit na sinong tao na dapat pahalagahan ng estado, hindi umano kailanman naging wasto na pumatay para lamang sa isang noble cause na maaari namang masolusyunan sa pamamagitan ng makataong paraan.

Hinimok ni Robredo ang mga kabataan na maging “stewards ng kalikasan at human life”. Aniya, hindi s’ya naniniwalang walang pakialam ang mga millennials sa sitwasyon ng bansa sa kasalukuyan bagkus naniniwala s’yang kaisa ang mga kabataan sa nation building.

“I believe that millennials like you care. I believe that modern technology puts you in the perfect position to protect the greater good. Most importantly, I believe that you are ready to fight this fight, to answer the urgent call for nation-building, no matter how young you are,” dagdag pa ni Rob­redo.