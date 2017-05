‘Di porke’t atat eh OK!

Hindi batayan ang pagiging masigasig o atat sa trabaho kundi kung kuwalipikado at kung angkop at nararapat ito na hawakan ang isang posisyon.

Pasaring naman ito ni Sen. Panfilo Lacson na tila pahiwatig na rin na isa siya sa mga miyembro ng Commission on Appointments (CA) na bumoto kontra sa kumpirmasyon ni Environment and Natural Resources Sec. Gina Lopez.

“Passion and enthusiasm do not automatically translate into fitness and qualification,” ayon kay Lacson sa post nito sa social media.

Pero si Sen. Leila de Lima, binuhat sa papuri si Lopez.

“To Ms. Gina Lopez, kudos to you and your passion. Saludo po ako sa inyong paninindigan. You did not fail to have your voice heard. You did not fail to defend what you believe is right. You did not fail promoting the rights of our people to a sustainable, balanced and healthful ecology. It is the system that failed,” anang bahagi ng sulat-kamay na mensahe ni De Lima.

Magugunitang, idinaan sa secret voting ang pagbibigay ng boto ng mga miyembro ng komisyon sa nominasyon ni Lopez.

Sa resulta ng botohan ay nanaig ang botong nagbabasura sa appointment ng kalihim.

Kaugnay nito, sinabi naman ni Sen. JV Ejercito na dapat ay nag-inhibit ang sinumang miyembro ng CA na may mining interest “for delicadeza”.

Tinukoy ni Ejercito si Rep. Ronnie Zamora bunga ng pagkakaugnay ng kapatid nito sa mining operations.

Nauna nang binatikos ni Dr. Ben Molino, lider ng Alyansang Tigil-Mina (ATM) ang desisyon at si­nabing isa itong pagtataksil sa taumbayan at kalikasan.





Dismayado rin ang Simbahang Katolika sa pagkakabasura ng appointment ni Lopez.

Ayon kay Rev. Fr. Augustus Calubaquib, Social Action Director ng Archdiocese of Tuguegarao, malinaw aniyang inuna ng mga mambabatas ang personal na interes ng iilan kumpara sa interes ng taumbayan.

Ganito rin ang paniniwala ni Diocese of Calbayog Social Action Director Rev. Fr. Guillermo Alorro matapos na madiskwalipika si Lopez.

“It shows that business interests of a few greedy mining companies is over and above ruled supreme than protecting and preserving our natural environment, thus doing good for the people and protecting their basic right to live a descent life is a misnomer nowadays,” mensahe nito sa Radyo Veritas.

Nababahala naman si Bacolod Social Action Director Rev. Fr. Ernie Larida sa kahihinatnan ng desisyon ng CA sa mga mahihirap habang tiniyak ni Prelatura ng Infanta Social Action Director Rev. Fr. Israel Gabriel na hindi nito matitinag ang pagkilos ng Simbahan para sa kalikasan.

Ngunit para kay Lopez, maiksi man ang panahong inilagi niya sa puwesto ay sapat na rin ito para maipahayag sa buong bansa ang kanyang adbokasiya at hindi umano ito mapuputol ng kapangyarihan ng CA.