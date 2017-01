‘Di pinabayaan si Pawa — Palasyo

Dumepensa ang Malacañang sa alegasyong pinabayaan ang kaso ng nabitay na overseas Filipino worker (OFW) na si Jakatia Pawa sa Kuwait kamakailan.

“Talagang, accor­ding to DFA, we sent top caliber, we hired top caliber lawyers kaya lang talagang hindi talaga siya, mukhang ano talaga ‘yung kaso against her (Pawa) seemed to be tilted against her, parang ganon. Pero hindi po tayo pabaya sa kapakanan ng ating mga kapwa Pilipino abroad,” pagbibigay-diin ni Presi­dential Spokesperson Ernesto Abella sa isang panayam kahapon.

Nilinaw din ni Abella na tuluy-tuloy ang pagtulong na ginagawa ng gobyerno sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs (DFA) sa mga Pinoy na nasa death row, na sa pinakahu­ling ulat ng Department of Labor and Employment (DOLE) ay nasa 88.

“Simula’t sapul niyan, talagang inaasikaso ‘yan ng ating DFA tsaka DOLE ano. Kaya lang each one is a particular case and each one is a particular situation pero pinaglaban natin lahat,” giit pa ni Abella.

Si Pawa ay binitay sa Kuwait noong Miyerkules dahil sa alegasyong pagpatay sa alaga noong 2007 at nasintensiyahan noong 2014 ng parusang bitay.