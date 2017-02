DFA Sec. Yasay, dating Kano

Kinumpirma ng US Internal Revenue Service (IRS) na kabilang ang pangalan ni Department of Foreign Affairs (DFA) Sec. Perfecto Yasay Jr. na dating US citizen.

Ayon sa Quarterly Publication of Individuals, Who Have Chosen to Expatriate, as Required by Section 6039G, kasama ang pangalang “Perfecto Rivas Yasay Jr.” sa mga American citizen sa listahan ng “who lost citizenship”.

Magugunitang makailang beses na sinabi ni Yasay na kailanman ay hindi ito naging US citizen at wala itong hawak na US passport.

“I have never been a US citizen. I am a Filipino, I have always been a Filipino, and I have never been a US citizen. I continue to be a Filipino, so that’s the end of the story,” giit nito sa ulat noon ng Rappler.

“I did not own a US passport, all right?” a­niya pa.

Ayon sa IRS, ang listahan ng mga pangalan ng bawat indibidwal na nawala ang United States citizenship ay base sa impormasyong natanggap nito noong Disyembre 31, 2016.

Hindi naman malinaw kung kailan tinalikuran ni Yasay ang US citizenship nito subalit taong 2009 nang huling magamit ang pasaporte nito, isang taon matapos maghain ng vice presidential bid.