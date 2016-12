DFA NAGMAMAKAAWA SA US

Umaasa pa rin ang Pilipinas na mababaligtad ang desisyon ng Estados Unidos na itigil ang pagbibigay ng tulong sa bansa.

“The Philippine government can still regain the upper hand after the Millennium Challenge Corporation (MCC) Board of Directors deferred the aid package anchored on the ‘significant concerns’ about the rule of law under the present administration,” ayon kay Department of Foreign Affairs (DFA) spokesman Charles Jose.

Aniya, hindi pa naman pinal ang desisyon ng US na hindi na i-renew ang isa nitong major aid package na ibinibigay sa Pilipinas dahil sa umano’y mga kaso ng human rights violations sa bansa.

Sinabi pa ng DFA na patuloy pa namang tatalakayin ang Second Compact sa susunod na board meeting sa Marso 2017.

Una nito nabigo ang Pilipinas na pumasa sa ibinibigay na grant ng Millennium Challenge Corporation na may kaugnayan ito sa $433.9 milyon na tinatanggap ng Pilipinas na nag-expire nitong nakalipas na Mayo.

Ayon kay Molly Koscina, tagapagsalita ng US embassy, nagdesisyon ang board ng Millennium Challenge na huwag munang ituloy ang pagboto kung isasali ang Pilipinas sa mabibigyan ng ‘grant’.

Sa kabilang dako, ipinagmalaki naman ni National Economic Development Authority (NEDA) and Socio-economic Planning Secretary Ernie Pernia na kakayaning iraos ng gobyerno ang mga pangangailangan upang mabuhay kahit na magbawas ng tulong ang US.