Demokrasya ‘pangarap’ na lang — Bishop

Nanatiling ‘pangarap’ na lamang ang demokrasya sa bansa makalipas ang 31 taon nang muli itong mabawi ng mga Filipino sa kamay ng diktador sa pamamagitan ng makasaysayang EDSA People Power 1.

Ito ang naging pahayag ni Malaybalay Bishop Jose Cabantan, kaugnay nang nalalapit na paggunita sa ika-31 anibersaryo ng EDSA People Power 1 sa Pebrero 25 na naging dahilan ng pagpapatalsik kay yumaong diktador Pangulong Ferdinand Marcos.

Sinabi ni Cabantan, maituturing na kawalan ng demokrasya ang takot na nararanasan ng mga Filipino na maging biktima ng extrajudicial killings (EJK) sa bansa.

Sinabi ng obispo na nakakabahala na ang pahayag ng maraming Filipino na sila ay natatakot na maging biktima ng EJK dahil sa war on drugs ng pamahalaang Duterte.

“I am not an analyst but my own personal opi­nion is that the two contradicting data will speak for itself how truly free are the citizens in a democratic space where at the same time there is a climate of fear specially among the poor families who suffered the consequence of the killings in the country. Some feared for their lives and some feared to bullied in public,” ayon kay Cabantan sa panayam ng church-run Radio Veritas.

Tinukoy ng Obispo ang contradicting survey ng Social Weather Stations (SWS) na 86% ng mga Filipino ang kuntento sa umiiral na demokrasya sa Pilipinas sa ilalim ng Duterte administration pero 76% naman ang nagsasabing natatakot sila na maging biktima rin ng EJK.