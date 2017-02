DEATH TRIP

Umabot na sa 15 ang kumpirmadong ­namatay matapos mawalan ng ­preno ang isang tourist bus na sakay ang mga college students ng Bestlink College of the Philippines na patungo sa isang camping site, matapos na bumangga sa isang poste ng kur­yente sa bisinidad ng Magnetic Hill, Peligrino Farm, Sitio Bayukan, Barangay Sampaloc, Tanay, Rizal kahapon ng umaga.

Ayon kay Bong Bati, administrative officer ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Tanay, Rizal, 10 ang dead on the spot habang apat ang binawian ng buhay habang ginagamot sa ospital. Habang sinusulat ang balitang ito, nasawi na rin umano ang driver ng bus na si Julian Lacora Jr.

Ayon naman kay Engineer Carlos Inofre, hepe ng Tanay Disaster Risk Reduction and Management Office, patungo sa camping sa isang resort sa Tanay, Rizal ang bus. Kabilang ito sa siyam na bus na sumama sa field trip.

Kinilala naman ang ­anim na agad na nasawi na sina Jeid Cabino; ­Jonahfay Cerezo; Arneline Galauram; Robert Kenneth ­Pepito; Princess Niña Sentonis; at Lovely Siringan.

Sa panayam sa isang estudyanteng ­nakaligtas, uma­lis umano sila sa kanilang campus dakong alas-sais ng umaga sakay ng ­Panda Coach ­Tourist Bus may plakang TXS 325 na inarkila sa ­Harana Tours lulan ang may 50 ­estudyante.

Pagdating sa lugar ng aksidente, hindi naman umano masyadong mabilis ang kanilang takbo subalit may naamoy silang tila nasusunog na goma habang naglulusong ang bus.

Batay sa ulat, nawalan umano ng preno ang bus kaya sadyang isinalpok na lamang ito ng driver sa poste upang mapigil ang pagbulusok.

Sa lakas ng impact, halos mawasak ang kabuuan ng bus, maging ang tagiliran at hulihang bahagi nito.

Dinala ang mahigit 25 na sugatang estudyante sa iba’t ibang ospital kabilang na ang Camp Capinpin Hospital sa Tanay, Tanay General Hospital at Tanay Community Hospital at sa Rizal Provincial Hospital sa Morong habang tatlong pasyente ang inilipat sa Amang Rodriguez Hospital sa Marikina City.

Ililipat naman sa malaking ospital ang ilang estudyante na medyo grabe ang kalagayan.





Ayon naman sa pamunuan ng Panda Coach Tourist Bus, nasa 13 taon na ang edad ng kanilang bus pero regular naman umano itong sumasailalim sa kanilang maintenance.

Ang 37-anyos na driver ng bus na nasawi ay tatlong buwan pa lamang umano sa kanilang kumpanya bilang drayber.

Samantala, galit na galit ang mga magulang ng mga estudyante sa pamunuan ng nasabing paaralan dahil hindi umano maayos ang pagbibigay sa kanila ng impormasyon sa kabila ng masaklap na sinapit ng kanilang mga anak.

Wala pa rin malinaw na pahayag ang Bestlink College of the Philippines kaugnay ng aksidente.

Prangkisa sinuspinde

Papatawan ng preventive suspension order na hindi lalagpas sa 30-araw ang prangkisa ng ‘killer tourist bus’ na Panda Coach Tours & Transport Inc. na naaksidente sa Tanay Rizal.

Ayon kay Aileen Lizada, board member at tagapagsalita ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board (LTFRB), ipinatawag na nila sa hearing sa February 28 ang mga opisyal ng bus company upang magbigay ng paliwanag sa pangyayari.

Sa ngayon kailangan umanong sagutin ng kumpanya ang pagpapagamot sa mga sugatang estudyante at ayuda sa mga nasawi na pawang mga mag-aaral ng Bestlink College of the Philippines.

Sinabi ni Lizada na sa inisyal na pagsisiyasat ng LTFRB, walang record ng malalang aksidente ang Panda Coach na may plakang TXS325 at may nakarehistrong ruta na Manila to any point of the country.

Nagpaabot ng pakikiramay at nag-alay ng dasal ang Obispo ng Antipolo sa Tanay Rizal sa mga estudyanteng biktima ng aksidente.