‘Dead man walking’ na si Lascañas

By Boyet Jadulco

Dahil sa pagdawit ni retired SPO3 Arthur Lascañas kay Pangulong Rodrigo Duterte sa mga patayan ng mga kriminal at maging sa mga inosenteng sibilyan sa Davao City noong alkalde pa ito ng lungsod, maituturing na ‘dead man walking’ na ang dating kanang kamay ng Pangulo.

Ayon kay Sen. Antonio Trillanes IV, simula nang bumaligtad si Lascañas at aminin ang Davao Death Squad (DDS) ni Pangulong Duterte, nasa hukay na ang isang paa nito.

“Alam niya na tala­gang dead man walking siya dito,” diin ni Trillanes.

Kwento ng senador, itinuring ni Lascañas na panibagong buhay na ipinagkaloob ng Panginoon ang makakuha ng donor sa kanyang kidney kung kaya’t simula noong 2015 ay nagbagong-buhay na ito, nagpatayo ng kapilya at nakilala ang maraming mga madre at pari. Sa kabila nito, patuloy pa rin umano itong kumukubra ng P100,000 allowance sa tanggapan ni Mayor Duterte.

Nang humarap siya sa Senate committee on justice and human rights noong Oktubre 3, 2016 at sabihin na walang katotohanan ang DDS kundi ‘media hype’ lamang ito, pinagsisihan niya ito dahil taliwas ito sa ginagawa niyang ‘spiritual renewal’.

Kaya nang magretiro ito sa serbisyo ng Philippine National Police (PNP) noong Disyembre 2016, nagbakasyon muna ito, kasama ang kanyang pamilya bago nagdesisyon na magsiwalat ng totoo.

Sa mga ugong na binayaran ng mga kalaban ni Duterte si Lascañas para bumaligtad, ito ang sagot ni Trillanes, “Yung mga nagsasabi na binayaran siya, ‘sige nga magkano ang presyo ng buhay para sa inyo?’”