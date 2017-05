De Lima sa CHR: Laban!

Nahaharap sa matinding hamon ngayon ang Commission on Human Rights (CHR) kaya naman mahalaga na patuloy itong maging solido sa pakikipaglaban para sa kapakanan at karapatang pantao.

Sa kanyang handwritten note, sinabi ng senadora, kasalukuyang nahaharap sa malaking hamon dahil sa krisis ng demokrasya na kinakaharap ng bansa na kung saa’y pananahimik ang nangingibabaw sa kabila ng mga paglabag sa karapatang pantao at mga kasinungalingang pinakakalat ng mga taong walang hangad kundi ang pansariling kapakanan.

Ngunit ayon pa kay Sen. Leila de Lima, hindi dapat na pahintulutan ito bagkus dapat itong labanan.

“Indeed, the CHR is facing its toughest challenge as our nation is plunged into a crisis — a crisis of democracy where citizens are silenced amid the prevalence of flagrant violations of our fundamental rights; where lies and rumors are fabricated to poison our minds by some forces in our State for the sake of their political and personal agendas. Now more than ever, the CHR needs to have a united stand in fighting this crisis, to continue fighting for the welfare and rights of our people, especially the marginalized who are often the victims of injustice in our society,” giit ng senadora na minsang naging chairperson ng CHR.