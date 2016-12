De Lima sa Berlin speech: Naging ‘war on the poor’ ang drug war

Dinala na ni Sen. Leila de Lima sa pandinig ng international community ang kinukuwestyon niyang ‘war on drugs’ ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas na nauuwi na sa giyera laban sa mahihirap.

“In the last five months, he has proven true his blood-soaked promise, at least to the extent that, by the Philippine National Police’s own statistics, we have now recorded a total of more than 6,095 deaths in connection with the Duterte administration’s so-called ‘War on Drugs’ which is turning out to be more of a “war on the poor”, while big-time drug lords have thus far been mostly allowed to evade justice,” ayon pa sa senadora.

Ang kanyang talum­pati ay binuksan ng lady solon sa mga katagang, “In May of this year, 16 million Filipinos elected a self-confessed serial killer as President.”

Tinukoy pa ng senadora sa kanyang talumpati ang pagbabalewala ni Pa­ngulong Duterte sa hinaing at sentimiyento ng mga biktima ng diktaturyal na rehimeng Marcos matapos na payagan umano nitong mailibing sa Libingan ng mga Bayani (LNMB) si dating Pangulong Ferdinand Marcos.

Hindi rin pinalagpas ni De Lima ang diumano’y kawalan ng pagpapaha­laga at paggalang sa mga kababaihan, lalo na sa mga tulad niya at ng iba pa na matapang na naninindigan at bumabatikos sa mga polisiya na sa tingin nila ay hindi tama.