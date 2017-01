De Lima, public enemy no. 1 — SolGen

Muling tinukoy ni Solicitor General Jose Calida si Sen. Leila de Lima bilang “public enemy number one”.

“…and there’s another interesting case concerning public enemy number one…and I’m referring to Senator Leila de Lima versus Rodrigo Roa Duterte in the case for the issuance of a writ of habeas data. Again, I cannot yet argue the merits because this is still subjudice,” ani Calida sa press briefing sa Malacañang kahapon.

Para kay Calida, sakto lang na ituring na “public enemy” si De Lima dahil sa kabiguan nitong sugpuin ang kalakaran ng ilegal na droga noong panahon na ito ay nanunungkulan pa bilang kalihim ng Department of Justice (DOJ).

“She allowed proliferation of drugs in her own turf, the national penitentiary…and because of that… ripple effect in the country. Isn’t she now the public enemy number one? She’s now a senator and she’s using her power to suppress investigations,” dagdag pa nito.

Pero iba naman ang pakiramdam ni De Lima dahil ginagamit umano ng administrasyong Duterte ang lahat ng puwersa para siya idiin sa mga “imbentong paratang” kung saan nasabi pa nito sa isang panayam na wala siyang matakbuhan para palagan ang pambu-bully at harassment sa kanya dahil mismong ang mga awtoridad na dapat ay balanseng tumitingin sa mga reklamo at ebidensya ay nakakiling laban sa kanya.