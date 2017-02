De Lima: Labanan ang ala-diktador!

By Eralyn Prado

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Labanan ang mala-diktadur umanong pamamahala ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Ito pa rin ang pa­nawagan kahapon ni detenidong Senador Leila de Lima bilang bahagi ng kanyang mensahe kaugnay sa pagdiriwang ng ika-31 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution.

Mensahe ng senadora sa taong-bayan, labanan ang mga taong pilit na pinapatay at palabnawin ang diwa ng EDSA sa pamamagitan na rin ng pagsupil ng demokrasya. Sa halip, giit ng senadora, higit pang painitin at paala­bin ang diwa ng EDSA.

“Sa kasalukuyan, pilit na sinusubukan ng ilan na palabnawin ang diwa ng EDSA kasabay ng pagsupil sa ating demokrasya,” ayon sa senadora kasabay ng pagsasabing, “Anuman ang ating katayuan sa buhay, kawani man ng pamahalaan, kasapi ng media o karaniwang mamamayan, malinaw ang panawagan sa lahat: Sa harap ng nagbabadyang kadiliman, pag-alabin pa natin ang diwa ng EDSA. Sama-sama tayong tumindig laban sa mapaniil na rehimen at diktadurya at kapit-bisig na ipaglaban ang katotohanan at katarungan sa ating bayan.”

“Kung magpapatuloy ang mala-diktador na pamamahala at ang paglabag sa ating mga karapatan, ano’ng kinabukasan ang naghihintay sa atin? Alalahanin po natin: Walang People Power, walang demokrasya, walang tunay na kalayaan kung nanahimik at nagwalang-kibo lamang ang sambayanan sa harap ng talamak na katiwalian, karahasan at pagmama­labis sa kapangyarihan,” dagdag ng senadora.