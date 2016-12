DE LIMA KINASUHAN NA!

Sinampahan na ng kasong kriminal ng Department of Justice (DOJ) si Senadora Leila de Lima kaugnay sa payo nito kay Ronnie Dayan na huwag siputin ang pagdinig sa Kamara sa umano’y kala­kalan ng droga sa loob ng New Bilibid Prison (NBP).

Sa reklamong inihain ni Assistant State Prosecutor Vilma Lopez-Sarmiento, sa harap ng Quezon City Metropolitan Trial Court, inakusahan nito si De Lima ng paglabag sa Article 150 o Disobedience to summons of National Assembly ng Revised Penal Code.

“Respondent’s (De Lima’s) advice to Mr. Dayan through his daughter to hide and not to appear in the house inquiry constitutes an act amounting to restraining another to attend as a witness in the national assembly (Congress of the Philippines) and inducing disobedience to a summon,” ayon sa resolusyon ng DOJ.

Ang pagsasampa ng reklamo laban kay De Lima ay kasunod sa reklamong isinampa laban sa senadora ni Speaker Pantaleon Alvarez, kabilang sina Majority Leader Rodolfo Fariñas, at Oriental Mindoro Rep. Reynaldo Umali na pinuno ng House Committee on Justice, sa DOJ noong nakaraang linggo.

Sinasabing sakaling mapatunayang nagkasala, maaaring pagmultahin si De Lima o makulong sa loob ng isa hanggang anim na buwan, batay sa isinasaad sa Revised Penal Code.

Base rin sa charge sheet ng DOJ, walang inirerekomendang piyansa ang DOJ at hindi rin hiniling kay De Lima na magsumite ng kanyang depensa laban sa reklamo.