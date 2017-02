De Lima case, ira-raffle ngayon

Malalaman na nga­yong umaga kung kaninong hukom sa Muntinlupa Regional Trial Court mapupunta ang tatlong magkakahiwalay na kaso isinampa laban kay Sen. Leila de Lima may kinalaman sa paglaganap ng ilegal na droga sa New Bilibid Prisons (NBP).

Nabatid kay Justice Sec. Vitaliano Aguirre II na tuwing Lunes isinasagawa ang raffle ng mga kaso sa Muntinlupa RTC.

Inaabangan din ang posibleng pagpapalabas ng warrant of arrest laban sa senadora ngayong araw o sa susunod na araw matapos ang ginawang pagsasampa ng kaso noong Biyernes.

Tinanggap ng Muntinlupa RTC docket bilang criminal case 17-167.17-166. At 17-165, ang tatlong kaso na paglabag sa Section 5 (sale and trading of illegal drugs) in relation to Section 26 (b) at Section 28 (criminal liability of government officials and employees) sa ilalim ng Republic Act 9165 kilala bilang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002.

Sa sandaling magpalabas ng warrant of arrest ang korte, tatrabahuhin agad ng DOJ na mapasai­lim sa hold departure order si De Lima upang hindi ito makalabas ng bansa.

Samantala, hinikayat ni Senate President Aquilino ‘Koko’ Pimentel III ang pulisya na makipag-koordinasyon sa kanya at kay Sen. De Lima kung paano ihahain ang warrant of arrest sa senadora oras na ilabas na ito ng korte.