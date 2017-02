De Lima camp umakyat na sa SC

Naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang kampo ni Senadora Leila de Lima na kumukuwestyon sa ginawang pag-aresto at pagpapakulong dito.

Sa 82-pahinang petisyon na status quo ante order (SQAO) kinukuwestiyon nito ang legalidad ng warrant of arrest, arrest order, at commitment order na iniutos ni Muntinlupa Regional Trial Court Branch 204 Judge Juanita Guerrero.

Sinabi ni Atty. Philip Sawali, chief of staff ni De Lima, ikinunsulta na sa Korte Suprema kung tama ang ginawa ng Muntinlupa RTC na magpalabas ng agarang arrest order sa kabila ng may nakahain itong motion to quash.

Gayundin, hindi rin umano nasunod ang tamang proseso sa paghahain ng arrest order at arrest warrant at kuwestiyunin si Guerrero na magdesisyon na may probable cause sa kaso ni De Lima kahit walang alegasyon ng krimen.

Nakasaad din sa nasabing petisyon, na umabuso umano si Guerrero sa tungkulin nito dahil sa wala sa hurisdiksyon nito ang kaso.

Giit ni Sawali, na ang motion to quash at motion of judicial determination of pro­bable cause ay upang igiit na ang Office of the Ombudsman at ang Sandiganbayan na may karapatan nito at hindi ang mababang korte.