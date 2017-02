De Lima bumuga kay Topacio

Nagkainitan kahapon sina Sen. Leila de Lima at Atty. Ferdinand Topacio sa pagdinig ng Senado kaugnay sa panukalang pagbuhay ng parusang kamatayan matapos deretsahang ‘indirektang’ tawagin ng huli ang senadora na ‘drug trafficker’.

Si Topacio ay isa sa mga inimbitahang resource persons bilang kinatawan ng Volunteers Against Crime and Corruption (VACC) sa pagdinig.

Sa pagpaliwanag ni Topacio sa kanilang posisyon sa panukala, sinabi nitong pabor umano sila sa pagpapatibay ng re-imposition ng death penalty partikular sa mga drug cases.

“Many drug traders while they are behind bars have shown that they are still capable of dealing in drugs which is why the VACC, the NBI (National Bureau of Investigation) and other agencies have filed cases for drug trafficking against Senator De Lima and other persons,” ayon pa kay Topacio.

Ikinapikon ito ni De Lima kaya agad nitong binuweltahan si Topacio. “Why single out only Senator Leila de Lima? I’m not a drug trafficker! Bakit hindi mo pangalanan ‘yung mga tunay na drug trafficker? Ako lang ang kinakasuhan n’yo,” galit na pahayag ng senadora.