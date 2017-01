Dayan umayaw sa WPP

By Noel Abuel

Kinumpirma ni Justice Sec. Vitaliano Aguirre II na hindi na nag-apply ang dating bodyguard/driver lover ni Sen. Leila de Lima na si Ronnie Dayan para maisailalim sa Witness Protection Program (WPP).

Ayon kay Aguirre, wala pa silang natatanggap na aplikasyon mula kay Dayan simula nang humarap ito sa Mababang Kapulungan ng Kongreso at sa Senado.

Sinabi ng kalihim na batay sa kanilang impormasyon ay natatakot na sumailalim sa WPP si Dayan gayundin sa kustodiya ng National Bureau of Investigation (NBI).

Sa kanyang pagharap sa imbestigasyon kaugnay sa operasyon ng droga sa New Bilibid Prison (NBP), inamin ni Dayan na tumanggap ito ng pera mula sa drug lord na si Kerwin Espinosa at ibinigay kay De Lima noong ito pa ang kalihim ng Department of Justice (DOJ).