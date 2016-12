Dayan kinasuhan sa DOJ

Sinampahan ng kasong disobedience sa Department of Justice (DOJ) ng mga miyembro ng Mababang Kapulungan ng Kongreso ang dating driver-lover ni Senador Leila de Lima na si Ronnie Dayan dahil sa pagbabalewala nito sa ipinadalang summon kaugnay sa isinasagawang pagdinig ng Kongreso sa paglaganap ng ilegal na droga sa New Bilibid Prison (NBP).

Personal na isinampa ni House committee on justice chairman at Oriental Mindoro Rep. Reynaldo Umali ang reklamo laban kay Dayan na paglabag sa Article 150 ng Revised Penal Code o hindi pagtugon sa summon na inisyu ng national assembly, ng komite o sub-committee nito.

Kabilang sa mga complainants sina House Speaker Pantaleon Alvarez at House majority leader at Ilocos Norte Rep. Rodolfo Fariñas.

Sa pagdinig na isinagawa ng Kongreso, si Dayan ang umaktong bagman para mangolekta ng pera mula sa inmates para sa kampanya ni De Lima sa pagka-senador.

Sa 3-pahinang complaint affidavit, sinabi nila Alvarez, Fariñas, Umali na nagpadala ng summons kay Dayan para magbigay-linaw sa isinasagawang imbestigasyon sa paglaganap ng ilegal na droga sa NBP.

Itinakda ang pagdinig noong Setyembre 28 at Oktubre 6, at pinadalhan ng subpoena si Dayan pero nabigo siyang sumipot sa hearing dahilan para siya ay i-contempt at arestuhin.

“Dayan’s failure to appear during the Committee hearing on October 6 and to respond to the Show Cause of Order without any legal excuse is disobedience to summons lawfully issued by the House of Representatives in violation of the Revised Penal Code,” base sa reklamo.