Davao bombing suspect ipa-deport agad!

Hiniling ng dalawang mambabatas sa Mababang Kapulungan ng Kongreso sa Duterte administration na agad ipa-deport sa Pilipinas ang isa sa mga suspek sa Davao bombing noong Setyembre 2, 2016 upang mabigyan agad ng katarungan ang mga biktima.

Ginawa ni Muntinlupa City Rep. Ruffy Biazon at Akbayan party-list Rep. Tom Villarin ang nasabing panawagan matapos makumpirma na nahuli sa Kuala Lumpur International Airport ang isa sa mga suspek na si Datu Mohammad Abduljabbar Sema.

“It is imperative that the Philippine government exert efforts to bring the suspect into the country and face Philippine justice in order to show our resolve to pursue and prosecute agents of terror who have attacked Filipinos and our way of life,” ani Biazon.

Nabatid na ang 26-anyos na batang Sema ay isang Islamic Scholar at umano’y anak nina Muslimin Sema, chairman ng isang paksyon Moro National Li­beration Front (MNLF) at dating Mayor ng Cotabato City at Deputy Speaker Bai Sandra Sema ng ­Maguindanao at Cotabato City.

Tinangkang kunan ng mga mamamahayag ng reaksyon si Congresswoman Sema subalit hindi ito sumasagot sa kanyang cellphone.