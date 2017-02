Dating vice-mayor sabit sa ‘tarpaulin’

Kasong paglabag sa Revised Rules on Administrative Cases in the Civil Service ang kinahaharap ni dating Antipolo City Vice Mayor Ronald ‘Puto’ Leyva, kaugnay pa rin sa pagbili ng mga tarpaulins na naglalaman ng pagbati sa kanyang kaara­wan noong nagsisilbi pa siyang chairman sa barangay San jose.

Naunang kinasuhan si Leyva ng paglabag sa Republic Act 7160, o ang Local Government Code, dahil sa paggamit ng pondo ng barangay para bumili ng tarpaulins na ikinabit at pagpapakita ng pagbati sa kanyang kaarawan.

Ayon sa Court of Appeals, dapat suspen­dihin ng tatlong ­buwan na walang bayad o sweldo si Leyva, na ­natalo sa nagdaang ­halalan. Malinaw itong akto ng ‘dishonesty.’

“The court finds Ronaldo Leyva liable for simple misconduct and imposes on him the penalty of three months suspension without pay in accordance with Section 49(b) of the Revised Rules on Admi­nistrative Cases in the Civil Service,” ayon sa desisyon ni ­Associate Justice Franchtio ­Diamante.

Sinubukang kunan ng pahayag si Leyva pero wala itong sagot.