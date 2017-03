Dating ministro ng INC na si Angel Manalo, 26 iba pa kinasuhan na ng QCPD

Nasampahan na ng kaso ng Quezon City Police District-Criminal Investigation and Detection Unit (QCPD-CIDU) ang dalawang kapatid ni Iglesia Ni Cristo (INC) Executive Minister Eduardo Manalo na si Angel Manalo at Lottie Manalo dahil sa nangyaring barilan sa kanilang bahay sa Quezon City noong Miyekules.

Bukod sa dalawang Manalo, sinampahan din sa Prosecutors Office ng Quezon City ang 25 ipa pang kasapi ng INC.

Nakumpiska sa bahay ng magkapatid na Manalo sa No.36 INC compound sa Tandang Sora ang M16 rifle, shotgun, dalawang carbin, isang calibwer.40 na pistola at isang rifle grenade.

Ayon kay QCPD Director P/Chief Supt. Guillermo Lorenzo Eleazar, kasong illegal possession of firearms ang isinampa sa lahat ng akusado kasama ang magkapatid na Manalo at dagdag na kasong frustrated murder at direct assault ang isinampa laban kina Jonathan Ledesma at Joseph Sabbaluca na suspek sa pagbaril sa dalawang pulis ng QCPD sina PO2 Henry Hular at PO3 Jomar Oandasan.